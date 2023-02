VIDEO | Duplantis parandas oma sisehooaja viimasel võistlusel maailmarekordit

See oli Duplantisele kuues maailmarekord ning 60. kord, kui ta on ületanud kõrguse kuus meetrit ja enam. Sel sisehooajal on ta noppinud neli võitu ja ületanud kuus meetrit samuti neljal korral: 6.10 Uppsalas, 6.06 Düsseldorfis, 6.01 Lievinis ja 6.22 Clermont-Ferrandis.