DELFI FOTOD | Matšpalli luhanud TalTech jäi Balti liiga finaali ukse taha

Teises poolfinaalis kohtuvad kell 17.00 põhiturniiri võitja Jonavos Aušrine ja neljandaks jäänud Riia Võrkpallikool/LU.

Esimene poolfinaal oli tõeline põnevusetendus, kus matšpall oli neljandas geimis kasutada ka TalTech/Tradehouse´i naiskonnal.

Kaunase resultatiivseim oli 28 punktiga (+15) Martyna Paukštyte, 27 silma (+23) jäi Vilte Bogdanovici arvele. Leedu naiskonna vastuvõtt oli 37%, rünnak 42%, blokist saadi 13 silma ja servil löödi 7 punkti ja eksiti 11 pallingul.

TalTech/Tradehouse´i edukaimaks kerkis 19 punktiga (+12) Maren Mõrd, Kätriin Põld lisas 16 (+9) punkti, Milja Raitise arvele kogunes 15 punkti (+4) ja 14 silma (+4) lisas Marily Lass. Eesti klubi vastuvõtt oli 38% ja rünnakuid lahendati samuti 38-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 11 ja servipunkte teeniti 9 (tehti 10 serviviga).

TalTech/Tradehouse´i peatreener Janis Sirelpuu tõdes, et neljanda geimi kaotus oli valus, ent oma mängijatele tal etteheiteid pole. „Neljanda geimi kaotus, kaks või kolm palli saime seal lõpus lüüa ja eks see ikka on valus. Aga me ei alustanud viiendat geimi ka halvasti, olime 5:3 ees, siis soperdasime ise natuke. Lõplikult läks sealt see asi meil käest. Samamoodi on kahju esimesest geimist, kus olime ka pluss viie peal ja tundus, et juba piisav vahe. Aga kokkuvõttes võitlesime ja etteheiteid mul pole,“ sõnas Sirelpuu.

„Meie poolt korralik mäng, tegime pigem ikka hea mängu. Sport on selline ja sellepärast me ju sporti teemegi, et häid emotsioone saada. Aga sellist pettumist ei saa ka kusagilt mujalt, nüüd on vaja see pettumus ja viha homsesse mängu suunata. TalTechi jaoks on iga võimalik medal väga väärtuslik ja läheme homme seda pronksi võitma,“ lisas juhendaja.