25. Tallinna suusamaratonil võidutsesid Raido Ränkel ja Tatjana Mannima

„Rada oli esimesel ringil väga hea, teisel samuti, kuigi kartsin, et ehk läheb rada liiga pehmeks. Rada püsis aga hästi, arvestades, et viimastel päevadel sadas värsket lund ikka omajagu juurde. Tallinna suusamaraton sobib kenasti mu kalendrisse ja siin on alati hea sõita. Kõik olid rajal väga sõbralikud,“ kiitis tänast võistluspäeva Ränkel.