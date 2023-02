DELFI PLANICAS | Kläbo norralaste ülemvõimust: usun, et järgmistel distantsidel on ka teised riigid tipus

„Olen päris rahul võistlusega. Mul tekkis raske hetk pärast suusavahetust, kus Simen sai edu kätte,“ rääkis Kläbo võistluse järel Delfile. „Seal kuldmedali lootused purunesid kui nii öelda. Olen aga teise kohaga rahul.“

Kläbo järgmine siht on pühapäevane paarissprint. „Loodame, et pühapäeval tuleb tugev paarissprint. Nüüd on vaja selleks taastuda,“ rääkis Kläbo.