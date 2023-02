DELFI FOTOD | Kodusel vehklemise EM-il medal käes. Hõbeda võitnud Markus Salm: „Tunded on võimsad“

„Tunded on võimsad. Pärast pikka ja piinarikast võistlust tuli medal ära. Töö, mida olen aastaid teinud, sai tasustatud,“ rääkis Salm Delfile. „See oli ikka võidetud hõbe, mitte kaotatud kuld. Igal tiitlimedal teeb mulle rõõmu, aga samas kuld on kuld... Olen järgmisel aastal veel juunior ehk siis on, mida püüda.“