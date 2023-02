DELFI PLANICAS | Raskelt kukkunud Soome suusataja viibib endiselt haiglas

Vahejuhtumit nägi poole silmaga pealt ka sõidus 35. koha saanud Alvar Johannes Alev. „Nägin üht sinist vormi, aga seal polnud aega reageerida. Selles suhtes on karm. Minu jaoks on küsimus, miks ringid nii pidi tehti. Klassikaring oli tehniliselt selgelt nõudlikum ja kiirem. Teine ring, kus olid pikad tõusud ja vähem tehnilisemad laskumised, oli uisusõiduks mõeldud, kus nagunii on juba vahed sees. See ei ole minu kontrolli all, aga huvitav lahendus küll,“ rääkis ta Delfile.