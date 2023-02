Maailmameister usub, et Venemaa sportlased lubatakse olümpiale: inimesed ei ole lollid

„Loodan väga, et lootusetus saab otsa, kuigi sellest on veel vara rääkida. Olukord on tõesti uskumatult raske, sealhulgas spordis,“ rääkis Tihhonov, vahendab Sport-Express.

„Aga ma loodan, et terve mõistus ja headus lõpuks võidab. Inimesed ei ole ju lollid! Selge on see, et olümpialiikumisele, kogu spordile on avaldatud uskumatut survet, kuid see, mida me kuuleme, pole täiesti lootusetu. Loodan, et nad usuvad sporti, sõprusesse, olümpiahartasse. Olümpialiikumine loodi selleks, et ühendada inimesi, anda neile ilu, sõprust, emotsioone,“ lisas 2000. aasta maailmameister.