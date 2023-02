Ralliässad avaldasid oma lemmiketapi, Rovanperä valis Rally Estonia

„Rally Estonia on mulle alati enim meeldinud. Kasvasin üles Balti teedel sõites, mis on veidi teistsugused kui Soomes. Need on kiired ja killustik on veidi erinev, nii et seal on palju pidamist. Eesti on üks võistlusi, kus saad stardist finišini gaas põhjas sõita ja see on väga ilus,“ põhjendas Rovanperä oma valikut WRC lehel avaldatud videos.