Groenewegen tegi vigade paranduse, Taaramäe lõpetas peagrupis

„Sellised etapid on nagu pesumasinas sõitmine – ühel hetkel oled grupi ees ja silmapilk hiljem juba grupi taga. Väga keeruline on siin ideaalset sprinti teha,“ ütles Groenewegen. „Eilsel etapil jäin ma liiga taha, aga teadsin, et vorm on võitmiseks olemas. Keskendusime täna väga palju ja pälvisimegi esikoha. Homme on veel üks võimalus, aga esmalt tähistame tänast.“

„Tänasel etapil oli kohe alguses kaks väga rasket tõusu. Teadsin, et kui need ära kannatan, on edasi lihtsam. Esimene tõus pandi valusa tempoga, aga sain laskumisel järele ning peale seda ei toimunud enam suurt midagi kuni eelviimase tõusuni,“ rääkis Pajur etapi järel. „Sinna jõudes oli suures plaanis mu päev tehtud – kokkuvõtte peale sõitjad hakkasid lammutama ja ma sain natuke rahulikumas tempos lõpuni tulla. Viimased kaks päeva tulevad rasked, sest ees ootab palju tõusu ja etapid lõppevad mäefinišiga. Praegu on tunne hea ja loodan, et see jätkub nii.“