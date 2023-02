MM-il vastu reklaamplakatit kukkunud Soome suusataja viidi haiglasse

Soome koondis heitis ette aga seda, et reklaamplakatile oli jäänud pehmendus paigaldamata ning viga tunnistas ka võistluste juhataja Michal Lamplot. „Pehmendust ei olnud pandud, sest rada oli selles punktis väga lai ja keegi ei arvanud, et see oli riskantne koht. Edaspidi eemaldame selle reklaamplakati sootuks,“ kinnitas Lamplot, et enam midagi taolist ei juhtu.