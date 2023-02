DELFI VIDEO | Eesti resultatiivseimaks kerkinud 20-aastane Toom: Kalev/Cramo mängudest on karastus all ja hea hoog sees

Toom on sel hooajal Kalev/Cramo ridades mänginud palju tähtsaid kohtumisi ja seega tundis ta ennast platsil mugavalt. „Täna oli siin ikka rohkem rahvast kui Kalevi hallis, aga karastus on all. Hea hoog on sees, kõik on tuttav - abitreenerid ja paar mängijat ka,“ rääkis Toom.