Eestlased võitsid jääpurjetamise Euroopa meistrivõistlustelt neli medalit

Lätis olid jääolud nii palju halvenenud, et seal 109 jääpurjetajaga võistluse pidamine ei olnud võimalik. Seega võeti vastu otsus minna võistlema Leetu Kertuoja järvele. Teisipäeval oldi valmis minema jääle, toimus tehniline kontroll ja paadid olid juba lahti pakitud, aga siis selgus, et jääle on tekkinud ööga suur pragu ja päeva lõpetas võistluskomitee heisatud must lipp, mis tähendab, et sel päeval võistlussõite ei toimunud.