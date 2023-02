Eesti murdmaasuusatamise koondis tähistab Eesti sünnipäeva MM-il

Eesti Suusaliidu tegevjuhi Kristjan Kolli sõnul on suusaspordi uus põlvkond motiveeritud oma unistuste poole püüdlema. „Koondises on uus hingamine, noortel on perspektiiv olemas, kõik on valmis eneseteostuse nimel pingutama. Kõrvalt on seda kõike väga kihvt jälgida,“ edastas koos suusatajatega hetkel Sloveenias viibiv Koll.