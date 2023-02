OTSEBLOGI | Ilusa alguse teinud Eesti korvpallikoondis läks kodupubliku ees Sloveenia vastu juhtima

Eesti peatreeneri Jukka Toijala sõnul tuleb kindlasti tähele panna Sloveenia tagaliini. „Nikolic on hea ja Samar on Doncicile kehaliselt sarnane, ta on (oma positsiooni kohta) väga suur ja heade oskustega. Urban Klavžar on tuleviku Dragic. Ta on kiire ja füüsiline mängija. Lisaks on Sloveenial alati head viskajad. Aga see peaks meile sobima. Ka neil pole suurt tsentrit, selles mõttes oleme sarnased,“ rääkis ta.