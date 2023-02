TalTechi spordihoones selgub Balti riikide parim võrkpallinaiskond

Senistes mängudes on TalTechile enim punkte toonud Milja Raitis, kes on 240 silmaga liiga seitsmes skooritegija. 195 punktiga paikneb 16. kohal Kaunase naiskonna resultatiivseim pallur, kelleks on Vilte Bogdanovic. Kätriin Põld on 216 punktiga üldises pingereas 13. kohal. TalTech on ühe tiitli juba tänavusel hooajal võitnud, kui detsembris tuldi Eesti karikavõitjaks.