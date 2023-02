M-Spordi tehnikadirektor: Tänaku arvates oli meie suund masina arendamisel vale

Tänak juhib hooaja kahe esimese MM-ralli järel sarja kolme punktiga Kalle Rovanperä ees, kuid eestlane pole veel Puma Rally1 masinaga kaugeltki sinasõbraks saanud.

Juba enne hooaja avarallit Monte Carlos oli Tänak M-Spordi juhtidele välja öelnud, mida ta auto juures muuta soovib. Eestlane ja tema meeskond jäid probleemide täpse olemuse kirjeldamisel napisõnaliseks, kuid nüüd andis Williams DirtFishile rohkem infot.

„Autol on teatud omadused asfaldi- ja kruusarallideks, mis ei ole tema [Tänak] arvates õiged,“ ütles Williams. „Ta tahab, et me muudaks oma filosoofiat, kuidas oleme viimase kahe aasta jooksul töötanud.“

„Ta arvab, et meil on midagi, mida ta eelistaks näha teistsugusena, nii lihtne see ongi. Oleme töötanud ühes suunas ja tema arvates on meie suund olnud vale. Ta tahab teistsugust autot, mis on meie jaoks mõistetav, nii et teeme kõvasti tööd, et anda talle see, mida ta vajab,“ rääkis Williams.

Küsimusele, millele meeskonna töö konkreetselt keskendub, vastas Williams naerdes: „Ütleme nii, et see pole seotud ainult ühe valdkonnaga.“

Kuna tähelepanu all on nii erinevad asjad nagu vedrustus, geomeetria ja käigukast, ei juhtu need muudatused Willimsi sõnul üleöö. Nende muudatuste jaoks plaanitakse kasutada ka nn homologatsiooni jokkereid. Ta lisas, et kõik uued asjad tuleb eelnevalt korralikult läbi testida ja veenduda, et need vastaksid ka reeglitele.

Mõlemad M-Spordi piloodid - Tänak ja Pierre-Louis Loubet - on sel nädalal masinat testimas meeskonna alalises testimispaigas Greystoke'is.

“Meil on uusi asju tulemas,“ lubas Williams. “Niipea kui testid lähevad hästi, teeme muudatused esimesel võimalusel.“

Hooaja esimene kruusaralli Mehhikos algab kolme nädala pärast.