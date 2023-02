Anett Kontaveiti vigastuspaus venib veel pikemaks

„2023. aasta algus on olnud raske... Seljavalu on mulle tunda andnud enamikes matšides, mida olen pidanud alates eelmise aasta oktoobrist. Olen püüdnud ennast aidata, ravida ja treenida nii palju kui võimalik, kuid miskipärast tuleb see iga kord võistlustel tagasi. Seega otsustasin võtta paar nädalat pausi,“ teatas eestlanna Instagramis tehtud avalduses. Ühtlasi lootis Kontaveit, et on tagasi märtsikuisteks Indian Wellsi ja Miami turniirideks.