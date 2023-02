VIDEO | Kalle Rovanperä testis Toyota uut ralliautot

Toyota rallimeeskonna juht Jari-Matti Latvala on varem öelnud, et kogu 2023. aasta kulub neil Rally2 auto testimisele ja arendamisele. Masinaid hakatakse klientidele tarnima 2024. aastal.

WRC-sarja hooaeg jätkub märtsi keskel peetava Mehhiko ralliga. Hetkel on liidrikohal Ott Tänak, kelle edu Rovanperä ees on kolm punkti.