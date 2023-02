Manchester United lülitas Barcelona Euroopa liigas konkurentsist

„See oli suurepärane õhtu. Ma arvan, et see on suurepärane, kui suudate alistada Barcelona, kes juhib La Ligat kaheksa punktiga Madridi Reali ees. Väga hea esitus ja peame selle endaga kaasa võtma, et saaksime mänge võita,“ kommenteeris õnnelik Unitedi peatreener Erik ten Hag kohtumise järel.