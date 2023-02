Pettunud Hispaania jalgpallilegend teatas koondisekarjääri lõpetamisest: jalgpall ei ole alati aus

36-aastase keskkaitsja sõnul tuli lõpp tema jaoks ootamatult ja liiga vara. „Pean raske südamega ütlema, et see on teekonna lõpp. Lootsin, et saan karjääri pikemaks venitada ja et lõpp on vähemalt sama hea maiguga, kui tiitlid mille üheskoos võitsime. Ma tõesti usun, et see seiklus oleks pidanud läbi saama minu enda tingimustel või siis olukorras, kus mu esitused ei ole rahvuskoondise väärilised.“