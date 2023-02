DELFI PLANICAS | Miinimumprogrammi täitnud Marko Kilp: vabariigi aastapäeva selle tulemusega siiski tähistama minna ei saa

„Natuke oli vajakajäämisi, aga kui MK-sarja kohti vaadata, oli see hooaja parim sõit,“ rääkis Kilp veerandfinaali järel. „Kindlasti see pehme rada mulle nii hästi ei sobinud.“

Käimasoleva hooaja parim tulemus MK-sarjast oli Kilbil Ruka MK-etapi sprindi 27. koht. Selle sõitis eestlane nüüd üle. „Olen rahul, et miinimumprogramm sai täidetud, aga midagi suurt seekord kaasa ei õnnestunud võtta,“ sõnas ta. „Miinimumeesmärk oli hooaja parim sõit teha. Sellega sain hakkama, aga vabariigi aastapäeva selle tulemusega kindlasti tähistama minna ei saa.“

Kuigi Planicas on päike täna suuresti pilvede taga varjus olnud, siis ilm on ikkagi soe ning võistlusrada läheb iga sõiduga aina pehmemaks. „Ilm siin ei andesta,“ tõdes Kilp. „Loodan, et nädalavahetusel läheb külmemamks, siis saab suusatamist ja olustikku paremini nautida.“