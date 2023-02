Hyundai ebaõnnestunud taktika tekitab siiani arutelusid. Kas ka Lappi oleks Neuville’i jaoks ohverdatud?

Neuville lasi aga võimaluse tuulde ning jäi ikkagi Breeni järel kolmandaks. „Arvan, et tegime meeskonna seisukohast õige otsuse,“ rääkis Hyundai tiimi boss Cyril Abiteboul antud otsuse kohta DirtFishile. „Craig näitas suurepärast kiirust ja teenis oma koha auga välja. Ta väärib meie tiimi kuulumist. Võitleme aga ka individuaalse MM-tiitli eest ja meil on selles osas kindel strateegia.“

Seega on Hyundai juba hooaja alguses võtnud selge seisukoha, et kõik kaardid mängitakse kätte Neuville’ile.

DirtFish aga esitas küsimuse, kas hooaja nii varajases faasis tasub teha kõike panuseid ainult ühele sõitjale. Hyundai ridades teeb täishooaja kaasa ju ka Lappi. Soomlane on seni saanud kirja kaheksanda ja seitsmenda koha, kuid Rootsis võitles ta tegelikult koha eest esikolmikus. Lappile maksis lõpuks kätte rehvi purunemine, mille tagajärjel jäi ta lumehange kinni. Neuville’il on kahe etapi järel 32 punkti. Lappil on samal ajal koos 15 punkti.