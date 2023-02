Tallinna maraton värvib Eesti pealinna sinimustvalgeks

2023. aasta on liikumisaasta ning Eesti suurimale jooksu- ja liikumissündmusele on oodatud ka need, kes varem pole kaasa löönud. Osaleda võib nii üksi kui sõpradega üheskoos kas joostes, käies või kepikõndi tehes. Sobivaid ja jõukohaseid distantse leidub kõigile. Korraldajate soov on alistada taas kahekümne tuhande osaleja piir ning asuda püüdma osavõturekordit, mis sündis 2018. aastal, Eesti vabariigi juubeliaastal, kui Tallinna maratoni ja sügisjooksu distantsidel osales kokku 23 940 liikumisharrastajat 67 riigist.