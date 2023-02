OTSEBLOGI ja FOTOD | Marko Kilp jäi MM-i sprindis poolfinaali ukse taha. Kas keegi saab Klæbole vastu?

„Kui peaksin hinde panema, siis paneksin rasvase kolme, Ei olnud teravust, aga eks see oli hea lahtisõit, kui saan nüüd edasi,“ sõnas Kilp Delfile pärast kvalifikatsioonivõistlust. Mille pealt oleks saanud veel juurde panna? „Raja tagumise laskumise tegin liiga kindla peale, ei hakanud riskima. Soojendusel oli tunne, et on jääs, sõitsin veidi pikema trajektooriga. Tegelikult saab seal pool sekundit kindlasti võita. Veerandfinaalini on piisavalt aega, taastun ära küll.“