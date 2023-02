ML-i PÄEVIK | Millal saab Erling Braut Hålandil Man City mängustiilist kõrini?

22-aastane Norra ründestaar Erling Braut Håland on sel hooajal Manchester City jalgpalliklubi eest pidanud 32 mängu ning löönud selle ajaga 32 väravat. Statistiliselt on kõik justkui suurepärane. Reaalsuses pall eriti aga Hålandini ei jõua ning norralane rabeleb väljakul tihti niisama tühja. Ekspertide sõnul on õhus juba esimesed märgid, et norralasel hakkab Man City mängustiilist villand saama.