Narva Transiga liitunud brasiillane: muidugi on Eestis külm, aga see pole suur probleem

22-aastane jalgpallur on siiani mänginud vaid kodumaal ja esindanud madalamate liigade meeskondi. Ta on viimati kuulunud Brasiilia Serie D taseme klubidesse Marilia ja Gremio Anapolis.

Brasiillane teatas Narva Transi koduleheküljele antud intervjuus, et kuigi ilmaolud on Eestis väga erinevad Brasiiliast, ei karda ka külma ega siinseid tingimusi. Lisaks kiitis ta Eestit ja Narva linna.

„Suurepärane riik, suurepärane linn. Me ei näe Brasiilias lund, nii et praegu mulle väga meeldib, kuidas see välja näeb. Muidugi on külm, aga see pole nii suur probleem. Brasiilias oli vastupidi – jalgpalli mängimiseks oli alati liiga palav. Sain aru, et mulle meeldib rohkem jahedas mängida,“ sõnas Kauan Alexandre Martins de Paula.