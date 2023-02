Kell on saamas 12.30. Kranjska Gora. Umbes 7 km kaugusel Planicast, kus hakatakse neljapäevast jagama medaleid murdmaasuusatajate, kahevõistlejate ja suusahüppajate vahel, valitseb taevast päike ja õhus on 12 soojakraadi. Mõnus kevadine ilm ning tekib juba kahetsus, et kaasa sai vaid paks mantel võetud. Kas nii jääbki? Tundub, et siiski mitte.