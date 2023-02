Taaramäe lõpetas Abu Dhabi velotuuril teises kümnes

Taaramäe kerkis kokkuvõttes 20. positsioonile, jäädes liidrist maha ühe minuti ja 25 sekundiga. Neljapäeval on velotuuril kavas sile, 174-kilomeetrine etapp finišiga Dubais.

„Enesetunne oli parem kui eelmistel päevadel. Etapp hakkas kohe stardist tõusma ja toimus palju rünnakuid, et eest ära saada,“ kirjeldas Pajur. „Ühel hetkel lasti mõned sõitjad minema ning liidri meeskond hakkas vahet kontrollima. Tempo polnud väga kõrge, aga seda viimase pika tõusuni, kus poole peal hakati vajutama. Teadsin, et pean ära kannatama, kui tahan esimestega lõpuni jõuda. Andsin endast seal tõusul kõik ja napilt saingi peagrupis üle mäe. Peale seda olid veel mõned paarikilomeetrised tõusud, kus anti samuti täiega minna, sest jooksikud olid ikka veel ees. Kannatasin ka need tõusud ära, aga lõputõus jäi mulle seekord liiga raskeks, mistõttu sprintida enam ei jaksanud.“