Eesti tipud kiidavad Tallinnas toimunud suurt piljardinädalat

Eestlastest tegi parimad tulemused hetkel maailma edetabelis 10. kohta hoidev Denis Grabe , kes sai DATEL Tallinn Openil 3. ja Euroopa karika etapil 9. koha. „Olen oma näidatud tasemega rahul, kindlasti oli see hea ettevalmistus Las Vegases algavateks 10-palli maailmameistrivõistlusteks.“ Ta lisas, et loodetavasti saab suurturniiride korraldamine Eestis traditsiooniks ja piljardisport kogub populaarsust.

Piljardimängija Mihkel Rehepapi sõnul teeb Eestis toimunud piljardinädala eriliseks asjaolu, et mängida sai kahel kõrgetasemelisel turniiril järjest.

„Eestis toimuv Euroopa karika etapp oleks olnud juba väga hea. Kaks suurturniiri järjest mängida on aga erakordne võimalus,“ rääkis Rehepapp, „Mängijad saavad enda võimeid proovile panna kaks korda järjest ilma välismaale sõitmata.“

Kodustest piljarditurniiridest võttis osa ka snuukrimängija Andres Petrov, kes pääses esimese Baltikumi sportlasena snuukri profiliigasse. „Minu mängutase oli päris hea, arvestades seda, et eraldi ma piljardit ei harjutanud. Mõlemad turniirid olid väga meeldiva atmosfääriga ja hästi korraldatud. See on suur samm meie riigi piljardispordi jaoks,“ ütles Petrov.