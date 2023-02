Kristjan Ilvesel on MMil üks tugev konkurent vähem

Austria koondise peatreeneri Christoph Eugeni sõnul on vaid õhkõrn võimalus, et Seidl saab Planical startida.

„Olukorda tuleb vaadata päeva haaval. Kuid kogemus on näidanud, et see [haigus] võtab kauem aega kui nädal. Ma ei näe seal suuri võimalusi,“ ütles Eugen Austria uudisteagentuurile APA.