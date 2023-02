DELFI VIDEO SLOVEENIAST | Kaidy ja Keidy Kaasiku loodavad eelmiste tiitlivõistluste parimad kohad üle sõita

Planical Eesti aga naiste teatevõistlusel koondist välja ei pane. Lisaks Kaasikutele on Sloveenias kolmandana võistlemas Aveli Uustalu. Hiljuti taliuniversiaadil neli medalit võitnud Mariel Merlii Pulles ei saanud keset õpinguid USA-st Euroopasse võistlema tulla. Eesti suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll selgitas Delfile, et neljandana oli valikus ka Tatjana Mannima, ent kuna Pulles ei saanud võistlema tulla, siis otsustati, et neljaliikmelist teatenaiskonda ei moodustata. „Pulles kuulub meie koondise põhituumikusse ja temata ei oleks me saanud tugevaimat võimalikku tiimi välja panna,“ sõnas ta.