DELFI VIDEO | Ragnar Klavan: on võimalus, et ma hakkan Kalevis mängima

„Tööpõld on lai, kindlasti soovin rohkem ennast kaasata esindusmeeskonnaga. Praegu on see spetsiifiline treeneritöö, kus ma üritan kaitsjatele mingeid nippe ja nõkse õpetada, mis mul endal on hästi välja tulnud või mida välismaalt olen juurde õppinud,“ sõnas Klavan Delfile antud videointervjuus.

37-aastane Klavan ei osanud veel öelda, kas teda võib tänavu näha ka Kalevi mängijana. „Ma ei ole veel otsustanud, kas sinna juurde tuleb ka mängijaamet. See võimalus on olemas, kuna teen ka esindusmeeskonnaga trenni. Kui see võimalik on ja ma olen meeskonnale nii kasulik, siis on tõenäosus olemas.“