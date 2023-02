DELFI VIDEO | Joel Lindpere: eeltöö on tehtud, et Klavan mängiks

„Olen suhelnud ka jalgpalliliidu mängijate registreerimise osakonnaga, et kuidas Ragnar Klavanit mängima saada, mis selleks tuleb teha. Selles suhtes on eeltöö tehtud, aga kõige tähtsam on see, et ta on iga päev noortel abiks ja esindusmeeskonnal abiks [treenerina],“ ütles Lindpere Delfile.