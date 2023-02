DELFI VIDEO | Karmist vigastusest taastunud Kaspar Treier: mängu ja trenni ajal ei pane tähelegi, et midagi oleks juhtunud

„Vorm on soliidne. Midagi väga kiita ei ole, aga samas on kõik hästi. Vigastusest tagasitulek on loomulikult keerulisem ja tööd on veel palju teha. Trenni ja mängu ajal ei pane tähelegi, et midagi oleks juhtunud, aga valu kaob paari kuu jooksul ära. See ei ole midagi hullu - liikuvus on taastatud ja võib öelda küll, et olen terve,“ ütles Itaalia kõrgliigas Sassari eest keskmiselt 5,7 punkti visanud Treier Delfi videointervjuus.