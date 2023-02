Korvpallikoondis katsetab olude sunnil uusi lahendusi: kui ei ole tsentrit, siis ei ole

Eesti grupis on kõik MM-i finaalturniirile pääsejad selged ja tohutust pingest praegune koondiseaken ei pakata. Mõnes mõttes teeb koondis rännaku kümne aasta tagusesse aega, kus koosseisus pole ühtegi puhast keskmängijat. See annab peatreener Jukka Toijalale võimaluse uusi asju katsetada.

„Kui ei ole tsentrit, siis ei ole. Otsime teisi lahendusi,“ rääkis Toijala pärast kolmapäevast treeningut. „Meil on paar-kolm uut liikumist, mis peaksid sellisele koosseisule paremini sobima. Meil on häid viskajaid ja oleme nende peale liikumisi teinud. Mängud näitavad, kas need töötavad.“