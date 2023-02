KOMMENTAAR | Palun ärge tehke Mehis Virust märtrit ja lõpetage valetamine

Kergejõustikuliidu kommunikatsioon kukkus halvasti välja. Skandaali esimesel päeval käidi nagu kass ümber palava pudru, räägiti üsna üldsõnaliselt treeneri eetikakoodeksi nõuete rikkumisest ja liigsest lähedusest. Jäi kõlama Läti endise jooksja Dmitrijs Miļkevičsi personaalne hinnang, et Mehis Viru vaatas Colombias juunioride MM-il 17-aastasele õpilasele pikalt armunud ilmel otsa ja see näis kohatu. Kuna tunnistajate kaitsmiseks alguses rohkem suurt midagi ei avaldatud, siis kippus avalik arvamus olema Viru poolt – kas tõesti määratakse liiga pika pilgu või liiga lähedal istumise eest kergejõustikus tegutsemise keeld?

Alles järgmisel päeval avaldati distsiplinaarkomisjoni otsus, mida esialgu saladuses hoiti, kust sai teada rohkemat. Kolme õpilaste sõnul on treener neile lähenenud, neid ahistanud, nendega manipuleerinud ja ühega ka korduvalt seksuaalvahekorras olnud. Seega küsimus ei ole juhuslikus puudutamises, pikalt silma vaatamises või liiga lähestikku istumises, vaid ikkagi selges käitumismustris ning tavapärane piir treeneri ja õpilase vahelises käitumises on ületatud korduvalt. Neid „lemmikuid“ on aja jooksul olnud rohkem kui kolm, neli või viis.