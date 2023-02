VIDEO | Inglaste karm vastlamäng, kus palli eest võideldes võib vastaseid ohjeldamatult peksta

Sageli öeldakse, et sel keskajast pärit mängul on vaid üks reegel: kedagi ei tohi ära tappa. Tegelikkuses on veel lisaks piiratud ka mänguala (pall peab kogu mänguperioodi jooksul püsima Long Street’il) ning tõsiasi, et võidab see, kelle valdusesse pall pärast kahetunnist heitlust jääb.