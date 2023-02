Eesti maadlejad Põhjamaade ühisavalduses: venelasi ja valgevenelasi ei tohi võistlema lubada

„Peagi täitub Venemaa invasiooni algusest Ukrainasse üks aasta. Selle aja jooksul on nad tapnud inimesi, hävitanud Ukraina majandust ning matnud mitmed linnad varemetesse. Paljude hukkunute seas on ka mitmed maadlejad, treenerid, kohtunikud maadlusvõistluste korraldajad ning nende sugulased,“ kirjutati ühisavalduses.

„Tahame toetada Ukraina võitlust oma iseseisvuse nimel. Samal ajal võitleme selle nimel, et kogu demokraatlik maailm isoleeriks Venemaa ja Valgevene. Nimetatud riigid suurendavad iga päevaga oma sõjalisi pingutusi, et okupeerida võimalikult suur osa Ukraina territooriumist. Seega nõuavad meie alaliitude presidendid, et Venemaa ja Valgevene sportlasi ei lubataks tagasi võistlusareenile ning samamoodi ei tohi nad olla seotud ühegi rahvusvahelise võistluse korraldamisega.“