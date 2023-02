Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad eeloleval nädalavahetusel Lätis

Hooaja teise etapina sõidetakse Rally Alūksne, mis algselt oleks pidanud toimuma juba kuu aega tagasi, kuid kehvade lumeolude tõttu olid korraldajad toona sunnitud võistluse edasi lükkama. Nüüd on võistlejaid, keda Lätis stardis ligi 100, ootamas suurepärased lumeolud.

Koduste meistrivõistluste hooaja teisele talverallile registreerus Eesti meistrivõistluste arvetuses 58 võistluspaari. Koos Läti meistrivõistluste erinevates klassides osalejatega stardib 11. Rally Alūksnele kokku 97 võistluspaari. Võistluse stardirivi avavad möödunud aastased Eesti absoluutarvestuse ja EMV2 klassi meistrid Gregor Jeets / Timo Taniel (Škoda Fabia Rally2 evo). Eestlaste järel saavad stardi kodupubliku lemmikud Mārtiņš Sesks / Renārs Francis, kelle võistlusautoks on Škoda Fabia R4. Eestlastest toovad veel Lätis starti R5 auto Kaspar Kasari / Rainis Raidma, kellele on see teiseks stardiks nende uue Škoda Fabia R5 võistlusautoga. Viiendana saavad Alūksnes rajale kaks nädalat tagasi Läti meistrivõistluste avaetapi, Sarma ralli võitnud Timmu Kõrge / Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X).