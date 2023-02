Jelena Välbe asus Vladimir Putinit toetavat suusaässa kritiseerima

Nüüd asus Stepanovat aga kritiseerima Venemaa suusaliidu juht Jelena Välbe . Välbe on samuti suur Putini toetaja, kuid samal ajal leiab ta, et sportlased peaksid rohkem trenni tegema ja muu kõrvale jätma.

Stepanova sõnul on tal kõik kontrolli all ning sotsiaalmeedias toimetamine on tema jaoks oluline. „Sotsiaalmeedia on minu jaoks sarnane töö nagu sport. Treenin oma keha igapäevaselt. Samamoodi otsin ma iga päev uusi võimalusi ja ideid,“ kirjutas Stepanova Match TV kolumnis. „Sotsiaalmeedias teen ma oma postitused alati ise.“