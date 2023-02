Laupäeval toimub 25. Tallinna suusamaraton

Merilin Jürisaare sõnul läheb ta laupäevasele maratonile vastu igati heade emotsioonidega. „Ikka on meeldiv liidripositsiooni hoida, aga kunagi ei tea, mida võistluspäev tuua võib. Loodan ikka parimat – et suusad ja enesetunne oleks hea ning siis saab taas tubli sõidu tehtud,“ sõnas Jürisaar, kelle sõnul on suur osa tema suusahooaja kilomeetreid tulnud just selle 19kilomeetriselt Kõrvemaa rajalt. „Kõrvemaal on rajaolud head, värsket lund on viimaste päevadega rohkelt juurde tulnud, mistõttu on rajameistril käed-jalad tööd täis. Sealsed rajad pakuvad kõigile maagilist elamust, kuna maraton toimub ju Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal ehk keset imelist loodust,“ kutsus Jürisaar kõiki suusapeost osa võtma.