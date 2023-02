Lappi: Tänakule ma poleks vist vastu saanud, kuid teine koht oli käeulatuses

Autoralli MM-hooaja kolmanda rallina on kavas Mehhiko etapp, mis sõidetakse 16.–19. märtsini. „Peame selle kiiruse pealt nüüd edasi liikuma,“ tõdes Lappi, kuid lisas: „Meie auto on praegu hea kiiretel rallidel. Mehhikos on hoopis teised ja aeglasemad olud.“