Eesti U19 jalgpallikoondis mängis Ungariga viiki

Avapoolaeg kujunes väga tasavägiseks: mõlemad meeskonnad olid kaitses oma ülesannete kõrgusel, kuid vastase väravavõrgule liialt ohtu ei kujutatud.

„Nagu ootasime, oli esimene veerandtund korralik lahing ja kui see laine vaibus, hakkasid asjad väljakul rohkem paika loksuma. Eks alguses oli veidi esimese mängu ärevust, aga suutsime kenasti kohaneda. Ungari mängis veidi teistsuguse formatsiooniga, kui me eeldasime: ka nemad on meid hinnanud ja vaadanud ning kindlasti ei tuldud mütsiga lööma,“ rääkis koondise peatreener Alo Bärengrub, vahendab Jalgpall.ee.

Avapoolaja ohtlikuima momendi lõid ungarlased, ent Eesti väravasuud kaitsnud Ott Nõmme hoidis mänguseisu viigis.

Kui esimene poolaeg läks suuresti mänguga kohanemisele, siis teiseks poolajaks tuli Eesti koondis väljakule uute ideedega ning kolmveerandtunni jooksul oldi mängu domineerivamaks pooleks.

„Tõime mängu juurde nüansse, mida oleme teatud mängijatega ka varem katsetanud, ning tegime mõned vahetused. See oli hea lüke: saime rohkem palliga mängida, rünnakuid ehitada ja suutsime vastasele pakkuda mõtteainet, kuidas meie vastu edasi mängida. Umbes 65. minuti paiku tegime mitmeid vahetusi ründes ja keskväljal, et näha, kuidas nemad toimetavad ning teravust tuli sellega kindlasti juurde,“ selgitas Bärengrub.

Bärengrubi sõnul on 0:0 viik aus tulemus. „Eliitringi meeskondade puhul on selgelt näha, et kõik pannakse mängu: oma klassikalise stiili asemel mängitakse kaitsest lähtuvalt, ka Ungari oli meie vastu kaitses viiese liiniga. Ungari oli oma kodutöö väga hästi ära teinud ja ka Iirimaa käis meid vaatamas. Oleme kõigile arvetatavaks vastaseks,“ võttis Bärengrub mängu kokku.