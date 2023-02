Rahvusvaheline sõudeliit hakkas arutama venelaste lubamist olümpiale. „Saag tõmmati käima“

„Väga paljud riigid, kes hommikust sessiooni said vaadata ja osaleda, olid väga konkreetselt selle poolt, et Venemaa ei saaks olümpiale. Meie regioon on selles osas ühte meelt. Meie tegevus peaks olema suunatud sellele, et teha kõik, mis võimalik, et agressorriikide sportlased ei pääseks olümpiale. Mõte on ka selles, et me ei paneks otsustamise koormat sportlastele,“ märkis Väli.