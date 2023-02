Praegused Eesti parimad talisportlased Kaldvee ja Lill: teame nüüd, kuidas tulemused ära vormistada

Eesti talisporti on viimastel aastatel peaasjalikult seostatud freestyle-suusataja Kelly Sildaru, kahevõistleja Kristjan Ilvese, kiiruisutaja Marten Liivi ja peaaegu igal nädalal ERR-i ekraanil olevate laskesuusatajatega. Aga kui heita pilk iga taliala maailma edetabelisse, siis näeme, et oma alal on praeguse seisuga kõige kõrgemal hoopis kurlinguduo Marie Kaldvee ja Harri Lill.

28-aastane Kaldvee ja 31-aastane Lill on juba pikalt maailma paremikku kuulunud. 2016. aasta maailmameistrivõistlustel saavutasid nad kuuenda ja 2019. aasta MM-il viienda koha. Ent olümpiamängudele ei ole õnnestunud seni murda ja see on tekitanud mõlema sportlastee jätkumise kohta vahepeal küsimusi. Praeguseks on nad nendest olukordadest läbi tulnud ja enda sõnul mängivad nad nüüd paremini kui kunagi varem. Nende kaugem siht on 2026. aasta Milano-Cortina olümpiale pääsemine. Sinna tagavad koha ainult maailma kümme parimat paari. OM-i pääsmed jagatakse 2024. ja 2025. aasta maailmameistrivõistlustel. Hästi tuleb seejuures mängida mõlemal turniiril.