OTSEBLOGI | Liverpool pääses Meistrite liigas Madridi Reali vastu kiiresti 2:0 juhtima, Vinicius Jr lõi ühe tagasi

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp sõnas pressikonverentsil, et nad peavad tegema kaks supermängu, et Real auti lükata.

Mullust finaali meenutades lausus sakslane: „See oli piinamine, tegime hea mängu, oleksime võinud selle võita, kuid nad lõid otsustava värava. Sa näed nende kogemust, kui vähe nad enesekindlust kaotavad, nad on oma võimaluse realiseerimiseks alati valmis. See on asi, mida neilt õppida.“