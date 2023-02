Kas Eesti noored vehklejad taastavad kodusel EM-il kunagise kullasära?

Kaks pronksi on nadi tulemus, kui lüüa kokku eelmiste vehklemispõlvkondade ehk alates 1991. aastast noorte arvestuses saadud medalid: kaheksa kulda, seitse hõbedat ja 17 pronksi. Kusjuures minevik on otseselt olevikuga seotud: kolm Tokyos olümpiavõitjaks kroonitud epeenaist – Katrina Lehis, Julia Beljajeva ja Erika Kirpu – on noorteklassides tulnud nii Euroopa kui ka maailmameistriks ning naiskonna neljas liige Irina Embrich on võitnud kaks hõbedat ja kaks pronksi.