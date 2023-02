Murdmaasuusatamise MK-etapiks vajalik lumi valmib Eesti sünnipäevaks

Lumega tuleb ära katta 750-meetrine rada, mille laius on keskmiselt 9 meetrit tõusudel ning 7,5 meetrit laskumistel. Tippsuusatajate tasakaalule ja plahvatuslikule jõule tõsiseid väljakutseid esitav rada saab oma lõpliku vormi ja kuju hiljemalt nädal enne tähtsündmuse toimumist. Võistluse korralduskomitee juhi Vahur Leemetsa sõnul algas pühapäeval lumeteo kolmas ja viimane etapp.



„Kui praegune ilmaennustus peab paika, huugavad lumekahurid 24 tundi ööpäevas kuni neljapäeva keskpäevani,“ ütleb korraldaja. „Kõrgsurve pump saab korraga tööd hoida kolm kahurit ja tehtava lume kogus sõltub suuresti õues olevatest miinuskraadidest. Kui tuua mõni näide, siis seitsme või kaheksa miinuskraadi juures saame ühes tunnis toota kuni 130 kanti lund. Kui läheb soojemaks, siis erineb see vahe kordades,“ avaldab ta.



Vajaliku lume minimaalne kogus on korralduskomitee juhi sõnul umbes neli tuhat kanti. „Sellest saab keskmiselt 20 cm paksuse raja. Laskumiste all olevad viraažid ja järsemad nukid peavad olema paksema kattega,“ täpsustab Leemets ja avaldab lootust, et ehk ei pea märtsi keskel minimaalset stsenaariumi siiski käiku laskma.



Kui võistluste ajaks on temperatuurid plusspoolel ja rada liiga pehme ning vesine, siis tuleb abinõuna kasutusele võtta selle soolatamine. „Tegemist on maailmas laialt levinud meetodiga, mida kasutavad kõik suusavõistluste korraldajad. Sool küll sulatab mingi kihi lumest ära, kuid viib raja temperatuuri olulisel määral alla ning muudab lumepinna

kõvemaks, mis omakorda loob kõikidele osalejatele raja tingimuste osas võrdsed võimalused. Jah, see mõjutab ka suuskade määrimise teemat, kuid sellega on kõik hooldemehed varasemalt kokku puutunud.“



Soola kasutamise vajalikkuse otsustab rahvuvaheline žürii, kuid eestlased on selleks võimaluseks juba varakult valmis. „Jälgime ilmaprognoosi ja kui on näha, et n-ö oht on olemas, siis loome vastava valmisoleku.“



Etapi ettevalmistustöödega ollakse graafikus. „Kõik, mis vaja, on meil olemas. Jõu ja nõuga panevad õla alla ka teised suuremate ja väiksemate spordisündmuste korraldajad, mis on vahva ja näitab, et Eesti hea maine korraldajamaana läheb sarnases valdkonnas tegutsejatele laiemalt korda,“ tunnustab Leemets kõiki panustajaid.



COOP FIS murdmaasuusatamise MK-etapp lauluväljakul tuleb võimas, kokku on end esimeses registreerimisvoorus üles andnud pea 150 sportlast 19 riigist, kelle seas on ka Eesti suusatamise uue põlvkonna esindajad. „Paljud meie riigi noored teevad just Tallinnas oma MK-etapi debüüdi ja selles osas on see võistlus kindlasti märgilise tähendusega. Kutsun kõiki üles omasid raja äärde toetama tulema, see on noorte jaoks väga oluline,“ ütleb Leemets.



Võistlusel saab olema nii sportlikku põnevust kui valgus- ja tulemöllu. Kvalifikatsiooni ja finaalide vahel kütab publiku kuumaks 5Miinust.



Ajakava, 21. märts:

17:00 Naiste kvalifikatsioon

17:35 Meeste kvalifikatsioon

Finaalide valimise tseremoonia

18:00 5Miinust esineb kontserdiga

19:30 Finaalid

21:00 Autasustamine



15 eurose pileti saavad pealtvaatajaid soetada Piletitaskust. Kuni 12-aastased (kaasa

arvatud) spordifännid pääsevad laulukaare alla ja raja äärde tippsuusatajatele kaasa elama tasuta.