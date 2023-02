Reedel algab Tallinnas Põhja-Euroopa suurim pokkerifestival

Rahvusvaheliselt tunnustatud kümnepäevase festivali peasündmus, 1100-eurose osalustasuga põhiturniir toimub 1.–5. märtsini. „Teist korda antud võistluse ajaloos on põhiturniiri auhinnafondi summa garanteeritud. Sõltuvalt osalejate arvust võib see veel kasvada, kuid minimaalne fond on pool miljonit eurot,“ kommenteeris üritust korraldava Olympic Entertainment Groupi turundusdirektor Liina Liiv, kelle sõnul on festival iga aastaga kasvanud aina suuremaks ning meelitanud kohale üha rohkem pokkerihuvilisi.