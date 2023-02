Tulevadki tagasi? 65 Venemaa ja Valgevene sportlast registreeriti tõstmise EM-ile

Kuna venelased ja valgevenelased Bogota MM-il osaleda ei saanud, siis Pariisi olümpiale pääsemiseks peaksid nad kindlasti enne suve keskpaika esimese võistluse kirja saama. Võimalusi selleks on kolm. Esimeseks variandiks on aprillis Jerevanis toimuv EM. Kui venelased peaksid aga liikuma Aasia kvalifikatsioonisüsteemi, siis seal on jõuproov kavas 3.-13. maini Lõuna-Koreas Jinjus. Juunis on Kuubal toimumas rahvusvahelise tõsteliidu GP-etapp.